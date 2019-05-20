تمساح يفترس تاجر سمك أمام ناظري أخيه

2019/05/20 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة هاجم تمساح ضخم تاجر سمك في زيمبابوي وافترسه حتى الموت أمام عيني أخيه الأصغر خلال رحلة صيد.وذكر موقع “Bulawayo24 News”، أن الحادث وقع في قرية بياتريس عندما كان تاجر السمك باول نيامانزا (27 عاما) مع شقيقه الأصغر جيرمي (19 سنة) على ضفة بحيرة يلقيان شباك الصيد فيها.وقفز التمساح الشرس فجأة وجر […]

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