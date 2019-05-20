2019/05/20 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد ليفربول سعر الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه في سوق الانتقالات الصيفية.وذكرت صحيفة “الميل” الإنجليزية أنه من الصعب تماماً أن يستعيد سيمون مينيوليه مركز حراسة المرمى الأساسي في ليفربول مرة أخرى من البرازيلي أليسون بيكر.وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول يبحث الآن سبل خروج سميون مينيوليه خلال سوق الانتقالات الصيفية التي بدأت بالفعل يوم الخميس الماضي في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يحدد سعر بيع الحارس “سيمون” في سوق الانتقالات الصيفية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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