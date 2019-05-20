الليلة.. أمطار رعدية في هذه المحافظات

2019/05/20 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اشرت الأرصاد الجوية، هطول امطار رعدية في عدد من المحافظات مساء اليوم الاثنين.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك} ان" محافظتي البصرة وميسان على موعد مساء اليوم، من زخات مطر رعدية".وأضاف" كما تؤثر زخات امطار رعدية في واسط وذي قار والديوانية والسماوة وديالى الليلة".وكان عطية قد توقع تأثير خلايا من السحب الرعدية على غرب كربلاء المقدسة وشرق سامراء منتصف نهار الاثنين، فيما نوه ليلة البارحة بأن الاجواء هذا اليوم غير مستقرة وفرص السحب الرعدية واردة.انتهى

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