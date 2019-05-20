دبلوماسي امريكي: ملتزمون بعدم استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة أخرى

2019/05/20 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود، ان الولايات المتحدة ملتزمة بعدم استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة أخرى.

وذكر بيان للسفارة الامريكية ان هود "ألتقى برئيس البرلمان محمد الحلبوسي وشدد على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق باعتباره أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة، وأهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة".كما أكد هود على "العمل الذي يجب القيام به من أجل تحقيق استقلالية العراق في مجال الطاقة بظل وجود فرص عديدة تعمق الروابط الاقتصادية بين بلدينا".كما أشار هود إلى "التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة أخرى اضافة الى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها تجاه التحالف الدولي الذي يقدم المشورة والتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية في جهودها للقضاء على داعش لكونهم يشكلون تهديداً للعراق".انتهى

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