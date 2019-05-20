2019/05/20 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، كتابا الى منتسبيها في كافة دوائر ومديريات الوزارة من الذين يرغبون بتحويلهم الى الملاك المدني.وذكرت الوثيقة ، انه” استنادا الى المادة (64) من الموازنة لعام ٢٠١٩ وجهت وزارة الداخلية كتابا الى كافة الوكالات والمديريات وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية للمنتسبين الراغبين بالتحويل الي الوزارات الاخرى المدنية وفق الدستور المادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية توجه كتابا الى منتسبي مديرياتها الراغبين بتحويلهم الى الملاك المدني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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