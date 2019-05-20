عادل عبد المهدي يصادق على صرف منحة اللجنة الأولمبية

2019/05/20 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، على صرف منحة اللجنة الاولمبية.وقال مستشار عبد المهدي لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان في بيان تلقته وكالة صدى، إن “عبد المهدي صادق على آليات وضوابط اللجنة الخماسية المنبثقة من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٤٠) بخصوص صرف منحة اللجنة الاولمبية”.وأضاف بنيان، أن “رئيس مجلس الوزراء

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