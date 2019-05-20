2019/05/20 | 20:40

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العمليات المشتركة تتهم "جهة مجهولة" بمحاولة اشعال حرب بين أمريكا وايران

بغداد/..



كشف الناطق باسم العمليات المشتركة في الجيش، يحيى رسول، اليوم الاثنين، عن وجود "شخص ما" يحاول استخدام العراق لاشعال حرب في المنطقة.

وقال رسول في تصريحات لوكالة سبوتنك الروسية، ان "الهجوم الذي حصل لم يكن سوى محاولة لخلط الاوراق، وزيادة التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وايران، هنالك شخص ما يحاول اشعار الحرب بين الطرفين مستخدما العراق".

وتابع "موقفنا في الجيش العراقي واضح، نحن سنستمر في حماية العراق بشعبه واراضيه، وكذلك البعثات الدبلوماسية، وكل ما هو على ترابه".

يشار الى ان تصريحات رسول تاتي على خلفية قيام جهة مجهولة، امس الاحد، باطلاق صاروخ باتجاه السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، حيث لم تعلن اي جهة الى الان مسؤوليتها عن الهجوم.



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