2019/05/20 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع حريق بأريعن دونما من محصول الحنطة باراضي زراعية غرب الموصل.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع بمساحة ٤٠ دونما من محصول الحنطة في قضاء مخمور غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق بـ 40 دونما من محصول الحنطة غرب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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