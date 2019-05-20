2019/05/20 | 20:43

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عمليات نينوى تكشف عن طبيعة الانفجار الذي وقع في الموصل

أصدرت قيادة عمليات نينوى، توضيحا بشأن صوت الانفجار الذي سُمع،

اليوم الاثنين، في ساحل الموصل الأيسر، مشيرة الى أن الانفجار مسيطر

عليه.

وقالت القيادة في بيان، إن "صوت دوي الإنفجار الذي سمع قبل قليل في

الساحل الأيسر شرقي الموصل ناتج عن إنفجار مسيطر عليه خلال

التدريبات التي تجريها الوحدات العسكرية التابعة للجيش العراق في

مجمع القصور الرئاسية".

يشار الى ان مصدر محلي في مدينة الموصل افاد في وقت سابق من مساء

اليوم سماع دوي انفجار في الساحل الايسر لمدينة الموصل.

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