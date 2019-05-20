2019/05/20 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الباحثون مصدرا غير معروف سابقا للبراكين في أعماق كوكب الأرض، في “المنطقة الانتقالية” بين الوشاحين العلوي والسفلي.واعتقد العلماء سابقا أنهم حددوا الطرق التي تتشكل بها البراكين، حيث تتدفق من المناطق المنصهرة في الوشاح العلوي تحت قشرة كوكبنا، لكن الاكتشاف الجديد يأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك بكثير.ووجد الجيولوجيون في بركان برمودا، الواقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بركان برمودا يكشف حقائق مثيرة عن أصوله وكالة صدى الاعلام للانباء.

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