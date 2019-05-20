هل سينتقل مبابي الى ريال مدريد؟

2019/05/20 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة فتح المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، باب التكهنات على مصراعيه بشأن مستقبله مع باريس سان جرمان، بتصريحات ألمح فيها إلى أنه يبحث عن مسؤوليات أكبر، سواء في باريس أو في “مكان آخر”.وأكد مبابي، أنه وصل إلى نقطة تحول في مسيرته، وأن الوقت قد حان لكي يضطلع بمسؤوليات أكبر.مشيرا إلى أنه لا […]

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