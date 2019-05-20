الكشف عن قرب موعد اعلان اسماء المتقدمين لتعيينات الصحة

2019/05/20 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري عن قرب اعلان اسماء المتقدمين على التعيين في دائرة صحة بغداد الرصافة لغرض مقابلتهم.

وقال محافظ بغداد، خلال

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