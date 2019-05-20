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ترمب: واشنطن لم تسع لبدء حوار مع طهران


ترمب: واشنطن لم تسع لبدء حوار مع طهران
2019/05/20 | 20:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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