2019/05/20 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين 20.05.2019 عن إلقاء القبض على مسؤول السبايا في تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.و جاء في بيان الخلية التي اطلعت عليه ايزيدي 24 ، أن شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية تتمكن من القاء القبض على أحد عناصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلقاء القبض على مسؤول السبايا في تنظيم داعش الإرهابي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلقاء القبض على مسؤول السبايا في تنظيم داعش الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).