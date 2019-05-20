مجلس النواب يناقش غدًا احداث النجف

2019/05/20 | 20:54

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بغداد اليوم _ بغداد

أدرج مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة حقوق الانسان بخصوص أحداث النجف على جدول أعمال جلسته المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.

بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر مطلع في مجلس البصرة، الاثنين (20 أيار 2019)، عن وجود حراك داخل المجلس وجمع تواقيع لاقالة محافظ البصرة اسعد العيداني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "12 عضوا من مجلس محافظة البصرة جمعوا تواقيع لإقالة المحافظ اسع

بغداد اليوم _ بغداد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الإيراني يواصل انهياره، فيما أعرب عن حزنه على الشعب الإيراني.

وقال ترامب، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" إن "الولايات المتحدة لم تسع للحو

بغداد اليوم - بغداد

هددت حركة النجباء، الاثنين (20 أيار 2019)، بضرب جميع الأهداف والقواعد الاميركية في المنطق، في حال عمدت الولايات المتحدة الى استهداف الفصائل المسلحة في العراق.

وقال معاون الامين العام للحركة نصر الشمري، في تصريح خاص لـ(ب

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