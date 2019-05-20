لبنان:احتجاجات غاضبة على نية الحكومة خفض الرواتب

2019/05/20 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات الأمن اللبنانية لمتظاهرين أمام مقر رئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، بعد محاولتهم اقتحام الأسلاك الشائكة المحيطة بالسراي الحكومي في بيروت، حسب ما أفادت مراسلتنا.وتزامن الحراك الشعبي مع جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة مشروع موازنة تقشفية، يقترح حسما من رواتبهم التقاعدية وبعض امتيازاتهم، قبل إحالتها إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها.ويناقش مجلس الوزراء منذ أسابيع

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