الخطوط الجوية تعلن إفتتاح مكتبها للحجز والاصدار المباشر في نينوى

2019/05/20 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأثنين، المباشرة بالعمل في مكتبها بمحافظة نينوى بعد أن أغلق لمدة تجاوزت الأربع سنوات نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة

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