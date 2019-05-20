الكردينال ساكو يوجه نداء من أجل الحوار واحتواء الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية إيران الإسلامية

2019/05/20 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس رفائيل ساكو، اليوم الأثنين، نداء لاعتماد الحوار بين ايران والولايات المتحدة".داعياً العراقيين الى الأستقواء بتأريخهم ووطنيتهم ودعم حكومتهم

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