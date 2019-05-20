المنافذ تضبط 10 سمات دخول مزورة بحوزة مسافرين باكستانيين في مطار النجف

2019/05/20 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة المنافذ الحدودية ،الأثنين، ضبط 10 سمات دخول مزورة بحوزة مسافرين باكستانيين" في مطار النجف الأشرف.

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