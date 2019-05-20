اعتقال 12 متهماً وضبط مواد منتهية الصلاحية بذي قار

2019/05/20 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ذي قار، الإثنين، اعتقال 12 متهماً ومخالفاً، وضبط مواد منتهية الصلاحية في المحافظة.

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