ظريف: تصريحات ترامب عن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالإبادة لن يقضيا على إيران

2019/05/20 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذر ظريف ترامب من استخدام لغة التهديد كونها غير فعالة ولن تحقق أي شي، وفيما أشار الى أن لا قدرة على الإدارة الأمريكية على تدمير إيران، اعتبر كلام ترامب عن محو إيران لا قيمة له.وكان الأمريكي دونالد ترامب أعلن مجدداً أنه لا يريد الحرب مع إيران، لكنه قال إن الغزوات الوحيدة التي يسعى إليها هي اقتصادية.انتهى.ص.هـ.ح.

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