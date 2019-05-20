ستة أمراض تتطور طويلا من دون أعراض

2019/05/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قد يعيش الإنسان ببعض الأمراض، دون أن تكون لها أي أعراض خلال فترة زمنية طويلة، فيظن حينما تظهر الأعراض بعد فترة من تطور المرض أنها ظهرت فجأة, ومن بين هذه الأمراض:- ضغط الدم- يعاني نحو نصف سكان الأرض من ارتفاع ضغط الدم، دون أن يعرفوا ذلك، وفقا للإحصائيات، لذلك يسمى مرض ارتفاع ضغط […]

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