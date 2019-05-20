إيران تعلن رفع إنتاجها من اليورانيوم

2019/05/20 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الاثنين، أن إيران رفعت حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة، لأربعة أضعاف.

وأفادت

وكالة “تسنيم” للأنباء، أن كمالوندي أعلن في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع

“نظنز” لتخصيب اليورانيوم، أنه “إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن

القومي، رفعت إيران إنتاجها لليورانيوم المخصب”.

وبحسب

تقديرات البيت الأبيض، فقد كانت إيران تمتلك قبل يوليو 2015 مخزونا كبيرا من اليورانيوم

المخصب، وحوالي 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي، وهي كمية كافية لإنتاج ما بين 8 إلى

10 قنابل نووية.

ووقتها،

قدر خبراء أميركيون أن إيران لو قررت إنتاج سلاح نووي سيكون أمامها شهران أو 3 أشهر

فقط للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب (بحدود 90 في المئة) وهي الكمية اللازمة

لإنتاج القنبلة.

وبعد

نحو 4 سنوات من التغير النسبي بموجب اتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية

في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا)، بالإضافة

إلى ألمانيا، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، باستئناف تخصيب اليورانيوم،

وعدم بيع بلاده لليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى.

ثم منح

الموقعين على الاتفاق فرصة 60 يوما للاختيار بين أمرين، إما الوفاء بالتزاماتهم المالية

والنفطية المنصوص عليها في الاتفاق، وإما اتباع الولايات المتحدة والانسحاب من الاتفاق.

ويطالب

الاتفاق إيران ببيع فائض اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج، بدلا من الاحتفاظ به.

ومع بيعه إلى الخارج، تستطيع إيران توليد طاقة نووية، ويمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق

أن يتأكدوا أنها لا تطور أسلحة نووية.

وبموجب

الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت طهران على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم

المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وكذلك صنع الأسلحة النووية، لمدة 15

عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.

وبحسب

الاتفاق، خفضت إيران مخزونها من اليورانيوم بنحو 98 في المئة إلى 300 كيلوغراما لمدة

15 عاما، والتزمت بمستوى تخصيب بحدود 3.67 في المئة، لكن يبدو أن هذه النسبة أيضا تمكن

إيران من استئناف التخصيب الذي يؤدي في نهاية المطاف لإنتاج قنابل نووية.

فقد

أسست إيران منشأتين لتخصيب اليورانيوم، وهما “نطنز” و”فوردو”،

وهناك جرت تغذية محطات الطرد المركزي بغاز سادس فلوريد اليورانيوم لفصل يورانيوم U235

الأكثر انشطارا.

ويمكن

استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة تركيز من U235

تتراوح بين 3 و4 في المئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية،

لكن يمكن تخصيبه أيضا لنسبة 90 في المئة المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.

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