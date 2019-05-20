عمليات نينوى تصدر توضيحاً بشأن انفجار وقع في الموصل

2019/05/20 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أصدرت

قيادة عمليات نينوى، توضيحا بشأن صوت الانفجار الذي سُمع، اليوم الاثنين، في ساحل الموصل

الأيسر، مشيرة الى أن الانفجار مسيطر عليه.

وقالت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “صوت دوي الإنفجار

الذي سمع قبل قليل في الساحل الأيسر شرقي الموصل ناتج عن إنفجار مسيطر عليه خلال التدريبات

التي تجريها الوحدات العسكرية التابعة للجيش العراق في مجمع القصور الرئاسية”.

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