2019/05/20 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يكون البروكلي عنصرا أساسيا في أي حمية غذائية، لأنه غني بالعناصر الغذائية الطبيعية التي تعزز صحة الجسم بطرق مختلفة.ومنذ فترة ليست بالبعيدة نشرت نتائج دراسة علمية، تثبت بأن البروكلي يساعد حتى في مكافحة الفصام لاحتوائه على مركب سولفورافان الذي يصحح التوازن الكيميائي في الدماغ المرتبط بالفصام.كما أثبتت الدراسة أن البروكلي يعمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفوائد الصحية المدهشة والعديدة للبروكلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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