عملية ناجحة للداخلية المصرية في منطقة السحر والجمال

2019/05/20 | 21:08

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

( عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية..



مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وإصابة آخر بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما 2 بندقية آلية وكمية من مخدرى الهيروين والأفيون )

▪ إستكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة ( السحر والجمال ) مكاناً لترويج المواد المخدرة..



وإستمراراً للحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى ، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى إمتداد أرجائها..



فقد تمكنت مجموعات العمل من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الإتجار بمخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالظهير الصحراوى بمنطقة أم قمر على بعد 12 كم من طريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى دائرة مركز شرطة فايد..



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لإستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية ، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى .

▪ ولدى إستشعارهم للقوات بادروا بإطلاق النيران على القوات التى بادلتهم بالمثل، أسفر ذلك عن مصرع أحدهم (سن 32 عاطل، ومقيم الحسنة بشمال سيناء” ، سبق إتهامه فى قضية “قتل”) وإصابة آخر (سن 21 ، عاطل ، مقيم المغارة بشمال سيناء) .▪ وعُثر بجوار جثة الأول على (بندقية آلية -2 خزينة -18 طلقة من ذات العيار- 250 جم هيروين- دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 3 هواتف محمولة- ميزان حساس- 52600 جنيه) وبحوزة الثانى (بندقية آلية – خزينة -14 طلقة من ذات العيار- 500 جم هيروين – 3 قطع من مخدر الأفيون- 2 هاتف محمول-25700 جنيه – خاتم ذهب – ميزان حساس- دراجة نارية بدون لوحات معدنية) .

▪ تم نقل المصاب للمستشفى تحت الحراسة اللازمة ..



وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات..



وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

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