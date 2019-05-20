مرصد الإفتاء يدين حادث الهرم الإرهابي ويؤكد: الاعتداء على الأجانب حرام وغدر لعهد الأمان

2019/05/20 | 21:08

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

مرصد الإفتاء منددًا بالعمل الإرهابي الغادر بالهرم: يناقض كافة القيم الإسلامية

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أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم أمام المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم بالقاهرة والذي استهدف حافلة سياحية وأسفر عن إصابة نحو 17 سائحًا، مؤكدًا على قوة وتماسك الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة الحملات والموجات المتتالية من الإرهاب ودحرها وتطهير البلاد من شرها.

وأضاف المرصد أن الشريعة الإسلامية تحرم بشكل قاطع استهداف السياح والأجانب الذين دخلوا البلاد عبر التأشيرة التي تعد عهد أمان وجب على كل مسلم أن يحفظه، وأن كل الأعمال الإرهابية ضد الأجانب هي نوع من الغدر والخيانة ولا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد، كما أنها ليست من الجهاد الشريف أو القتال المشروع في الإسلام، ومنفذ تلك الأعمال هو من المفسدين في الأرض.

ودعا المرصد إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن مصر وسلامة أهلها والإضرار باقتصادها ومعاش الناس بها، مؤكدًا أن كافة المصريين يرفضون تلك الأعمال الإرهابية ويقفون صفًّا واحدًا خلف قيادتهم لمواجهة هؤلاء الخوارج الملاعين.

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