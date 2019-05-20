المرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب السلطات الثلاث بالتدخل لإطلاق سراح مالك قناة فضائية

2019/05/20 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية السلطات الثلاث البرلمان والجمهورية والوزراء بالتدخل العاجل والعمل على إطلاق سراح مالك قناة NRT الفضائية وشقيق الإعلامية والصحفية النائبة سروة عبد الواحد شاسوار عبد الواحد المعتقل لدى سلطات السليمانية منذ خمسة أيام، وضمان سلامته الشخصية، ووقف المضايقات التي يتعرض لها بين حين وآخر.وذكر بيان للمرصد انه ” بحسب معلومات […]

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