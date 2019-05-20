تك توك يحقق انتشارا مذهلا وينافس التطبيقات العالمية

2019/05/20 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق تطبيق “تك توك” انتشارا واسعا (لم يتوقعه أحد) عبر أجهزة iOS وأندرويد في آسيا والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو صوتية قصيرة، مدتها من 3 إلى 15 ثانية، وفيديوهات قصيرة المدى تتراوح مدتها من 3 إلى 60 ثانية.وأُطلقت منصة الفيديوهات الصينية باسم “Douyin” في سبتمبر عام

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