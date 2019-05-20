2019/05/20 | 21:37

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الاعلام الرقمي: فيسبوك يحذف اشهر صفحة مزيفة للامانة العامة لمجلس الوزراء

تأریخ التحریر: : 2019/5/20 21:36

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