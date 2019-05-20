لن تصدق.. أجور كبار التنس مقابل المشاركة في البطولات الصغرى!

2019/05/20 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عادة ما يُركز اللاعبين الكبار على المشاركة في بطولات التنس الكبرى {الجراند سلام و الماسترز}، في حين يبحث منظمو البطولات الصغرى عن مشاركتهم بأي طريقة.

وللمشاركة في البطولات من فئة 250 نقطة و 500 نقطة يطلب اللاعبين الكبار الحصول على مبالغ مالية باهظة من أجل الموافقة.وفي هذا الصدد كشف خبيرا التنس أرنود دي باسكال و بينوا مايلين عن الأجور التي يحصل عليها كل من روجر فيدرر و نوفاك ديوكوفيتش و رافاييل نادال من أجل المشاركة في البطولات.وقال الثنائي إن فيدرر يحصل على مليون يورو من أجل المشاركة في البطولات فئة 250 و500 نقطة ، بينما يحصل ديوكوفيتش ونادال على قرابة 800 ألف يورو للمشاركة في البطولات.ويأتي سبب حصول فيدرر على مبلغ مالي أكبر من ديوكوفيتش و نادال لأن مشاركة الثنائي لا تضمن لك امتلاء الملعب بالجماهير، على عكس فيدرر الذي تباع كل تذاكر مبارياته بسهولة شديدة”.انتهى

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