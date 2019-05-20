2019/05/20 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ جمع عدد من اعضاء مجلس النواب الاتحادي، الأثنين، تواقيع تطالب مجلس القضاء الأعلى بنقل الدعوى المقامة ضد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد وعدد من السياسيين الآخرين من محاكم الاقليم الى محاكم السلطة الاتحادية في بغداد.وبحسب الوثائق المنشورة ادناه تظهر جمع تواقيع لاعضاء مجلس النواب يطالبون مجلس القضاء الأعلى بنقل الدعوى المقامة ضد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد من محاكم الاقليم الى محاكم السلطة الاتحادية في بغداد.

وجاء بحسب الوثيقة: “نحن النواب الموقعون ادناه نطالب مجلس القضاء الاعلى باعتباره سلطة مستقلة اتحادية بنقل الدعوى المقامة ضد السادة المدرجة اسماؤهم ادناه:

اولا- شاسوار عبدالواحد قادر – رئيس حراك الجيل الجديد

ثانيا- عباس سليم محمد – عضو حركة حرية مجتمع كردستان

ثالثا- ادريس سليم محمد – عضو حركة حرية مجتمع كردستان

ونقلها من محاكم اقليم كردستان الى محاكم السلطة الاتحادية في بغداد كون تعامل حكومة الاقليم مع تلك الدعوى على اساس سياسي وليس قانوني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. برلمانيون يطالبون بنقل قضية شاسوار عبد الواحد الى بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. برلمانيون يطالبون بنقل قضية شاسوار عبد الواحد الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).