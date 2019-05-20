2019/05/20 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُشرت سلسلة مكونّة من 16 صورة رائعة لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل، احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لعرسهما الملكي.وتكشف اللقطات المنشورة حديثا على حساب هاري وميغان المشترك في “إنستغرام”، عن لحظات خاصة لم تُشاهد سابقا لدوق ودوقة ساسيكس، ومواقف تجمع والدة ميغان (دوريا) مع الأمير تشارلز.ويمكن رؤية الفتاة، التي أخذت باقة ورود ميغان ماركل، في الصور.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالم تُشاهده سابقا من زفاف هاري وميغان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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