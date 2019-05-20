2019/05/20 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اليمن: تحرير مواقع جديدة في الضالع ومقتل واصابة قيادات من المرتزقة

اعلن مصدر عسكري يمني تحرير مواقع جديدة في مدينة قعطبة بمحافظة

الضالع ومقتل وجرح العديد من المرتزقة بينهم قيادات. واضاف المصدر ان قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير دبابة

وخمس مدرعات أخرى و3 أطقم تابعة للمرتزقة في قعطبة خلال العملية

الهجومية المباغتة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: تحرير مواقع جديدة في الضالع ومقتل واصابة قيادات من المرتزقة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن: تحرير مواقع جديدة في الضالع ومقتل واصابة قيادات من المرتزقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).