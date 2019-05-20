الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية تفتيش جنوب صلاح الدين

2019/05/20 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، عملية تفتيش في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات مشبوهة لتنظيم “ داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن “قوات اللواء 41 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقيادة عمليات سامراء نفذت، اليوم، عملية تفتيش في ناحية […]

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