2019/05/20 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعا مساء اليوم في مقر رئيس الجمهورية .واكد المجتمعون ضرورة ابعاد العراق عن الازمة الحالية بين الولايات المتحدة وايران .واتفق المجتمعون على الموقف العراقي الداعي الى ضرورة نزع فتيل الازمة وابعاد المنطقة عن اي توترات وازمات اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة ابعاد العراق عن الازمة الحالية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة ابعاد العراق عن الازمة الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).