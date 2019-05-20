2019/05/20 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، اعتقال 3 متهمين بترويج المخدرات وبحوزتهم أدوات التعاطي ومواد مخدرة بإحدى مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان صحفي تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة المحافظة: اعتقال متهمين بترويج المخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة المحافظة: اعتقال متهمين بترويج المخدرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).