أمنية ديالى: تمنع دخول أو خروج اللحوم أو منتوجات الدواجن بمختلف أنواعها

2019/05/20 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس محافظ ديالى، اليوم الأثنين، تعميما فوريا لجميع نقاط التفتيش الأمنية بعدم منع دخول أو خروج اللحوم والماشية ومنتجات الدواجن من وإلى المحافظة، فيما

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