كيف تتعامل مع التدخين وإدمان القهوة في شهر رمضان؟

2019/05/20 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدمان التدخين والقهوة له تأثير سلبي على المدى القريب والبعيد، ما يجعل من شهر رمضان فرصة سانحة للجميع من أجل التخلص من تلك العادات، وهو ليس بالأمر فائق السهولة، خاصة أن لكل منهما أعراضه المزعجة التي تحدث مع عدم الحصول عليهما خلال نهار رمضان.

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