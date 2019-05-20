2019/05/20 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت شركة فورد الاثنين أنها تعتزم إلغاء سبعة آلاف وظيفة، أو 10 في المئة من قواها العاملة في العالم، ضمن إعادة تنظيم شؤونها مع العمل على تجديد عروض السيارات.وقالت متحدثة باسم الشركة إن إعادة التنظيم ستشمل تسريح عمال وتغييرا في التعيينات وينبغي أن تكتمل بحلول أواخر آب/أغسطس.وتحاول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة فورد ستلغي سبعة آلاف وظيفة في العالم وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة فورد ستلغي سبعة آلاف وظيفة في العالم) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة فورد ستلغي سبعة آلاف وظيفة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).