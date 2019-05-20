مجلس ديالى يوافق على عودة 150 اسرة نازحة شمال شرق بعقوبة

2019/05/20 | 21:57

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاثنين، الموافقة على عودة نحو ١٥٠ اسرة نازحة الى منازلها...





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