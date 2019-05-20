ايران تتحدى أمريكا برفع انتاج اليورانيوم لأربعة اضعاف

2019/05/20 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الطاقة الذرية في ايران، اليوم الاثنين، ان طهران قامت برفع انتاج اليورانيوم لأربعة اضعاف.وقال المتحدث باسم الطاقة بهروز كمالوندي، ان "ايران رفعت نسبة انتاج اليورانيوم ذان نسبة3.67 % لاربعة اضعاف، مشيرا إلى أن "تحقيق إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سيعد سهلا للغاية ومتاحاً".

وبحسب وكالة تسنيم الايرانية، فقد أكد كمالوندي، أنه بعد القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، قامت إيران برفع حجم انتاجها لليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، كما نقلت وكالة "تسنيم"، مضيفاً أن "هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر".

وفي وقت سابق أبلغت إيران سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي.



ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.انتهى/س

المصدر سبوتينك

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