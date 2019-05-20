تنصيب الرئيس الكوميدي فلاديمير زيلينكسي رئيساً لأوكرانيا

2019/05/20 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأدى زيلينسكي القسم على كتابي الدستور الأوكراني والإنجيل ورافقته إلى منصة القسم رئيسة المحكمة الدستورية في البلا.وتعهد زيلينسكي في كلمة القسم التي ألقاها خلال مراسم تنصيبه بالدفاع عن سيادة واستقلال أوكرانيا ورعاية رفاهية الوطن والشعب والدفاع ومراعاة الدستور والقوانين الأوكرانية. انتهى.ص.هـ.ح.

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