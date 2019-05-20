قيادة عمليات نينوى توضح طبيعة الانفجار الذي وقع في الموصل

2019/05/20 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات نينوى، توضيحا بشأن صوت الانفجار الذي سُمع، اليوم الاثنين، في ساحل الموصل الأيسر، مشيرة الى أن الانفجار مسيطر عليه.

وقالت القيادة في بيان إن "صوت دوي الإنفجار الذي سمع قبل قليل في الساحل الأيسر شرقي الموصل ناتج عن إنفجار مسيطر عليه خلال التدريبات التي تجريها الوحدات العسكرية التابعة للجيش العراق في مجمع القصور الرئاسية".

يشار الى أن مراسل السومرية نيوز في مدينة الموص، أفاد بأن دوي انفجار سمع مسالء اليوم، في الساحل الايمن لمدجينة الموصل.

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