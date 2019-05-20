الرئيس الأمريكي ترامب: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما يصبحون جاهزين واقتصادهم سيستمر بالانهيار

2019/05/20 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيتصلون بنا اذا وعندما يصبحون جاهزين مؤكدا أن اقتصادهم مستمر بالانهيار.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إن الإيرانيين "سيتصلون"، معربا عن أسفه حيال ما يواجهه الشعب الإيراني.وأعرب ترامب عن ثقته في أن إيران سترغب ببدء محادثات قريبا.وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رد على ترامب، قائلا إن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.

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