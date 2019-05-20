2019/05/20 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وجهت نيابة السويد الإثنين طلبا لتوقيف جوليان أسانج المسجون في بريطانيا، بهدف إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق مؤسس موقع ويكيليكس المتهم في قضية اغتصاب في 2010 في السويد.وطلبت مساعدة النائب العام إيفا ماريا بيرسون “من المحكمة إصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج بسبب شبهات باغتصاب”، مؤكدة أن في حال قبول طلب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السويد: النيابة تطلب توقيف جوليان أسانج في قضية اغتصاب وكالة خطوة برس.

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