الخطوة الثانية للرد على ترامب.. إيران تزيد إنتاج اليورانيوم لأربعة أضعاف

2019/05/20 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل مراسل الجزيرة عن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قولها إنها قررت زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب بمعدل أربعة أضعاف حجمه

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