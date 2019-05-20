الدفاع المدني تُعلن توقف هاتفها 115

2019/05/20 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، توقف هاتفها

115 من شبكة آسياسيل، فيما خصصت أرقام هواتف بديلة للاتصال بها.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن “هاتف سيطرة الدفاع المدني 115 من شبكة اسيا سيل توقف”.

وأضافت، ان “هواتف السيطرة البديلة هي كالتالي :

07705366977

07905230578

07270003269

07270003286

5427108 مباشر السيطرة

5429278 مباشر السيطرة الثاني”.

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