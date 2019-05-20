اعتقال 3 متهمين بترويج المخدرات في البصرة

2019/05/20 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أعلنت

قيادة شرطة محافظة البصرة، الاثنين، اعتقال 3 متهمين بترويج المخدرات وبحوزتهم أدوات

التعاطي ومواد مخدرة بإحدى مناطق المحافظة.

وذكرت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضمن النشاطات التي

تقوم بها قيادة شرطة البصرة لإرساء القانون و ملاحقة مروجى ومتعاطي المخدرات في جميع

مناطق محافظة البصرة القت مفارز مركز شرطة الموفقية القبض على (3) متهمين من مروجي

المخدرات في منطقة الموفقية”.

وأضافت

“حيث ضبط الشرطة بحوزتهم مادة مخدرة وادوات تعاطي المخدرات، فيما تمت احالتهم

للقضاء لينالوا جزائهم العادل”.

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