حذف اشهر صفحة مزيفة للامانة العامة لمجلس الوزراء

2019/05/20 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاثنين، عن قيام شركة فيسبوك بحذف عدة صفحات كاذبة تحمل اسم الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.واكد المركز في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان “الصفحات المذكورة، والتي يتابعها آلاف المستخدمين، تمارس كذباً فاضحاً وتنشر اخبار مزيفة تساهم في التشويش على المواطن العراقي وتضييع الحقيقة فيما […]

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